Путин заявил о необходимости вывода иностранных войск из Сирии

Все иностранные войска, незаконно находящиеся в Сирии, должны покинуть ее территорию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию», — сказал Путин, подчеркнув, что это касается всех государств.

«Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — добавил он.

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По словам президента, данный вопрос обсуждается со всеми партнерами России. Путин отметил, что открыто говорил иностранным коллегам, что сирийская территория должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, а территориальная целостность Сирии — полностью восстановлена.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, в которой участвуют правительственные силы действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Европа и США поддерживают оппозицию, Россия помогает правительству Асада.

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