Голосование за место строительства храма в Екатеринбурге признали состоявшимся

Избирательная комиссия Екатеринбурга признала состоявшимся голосование за место для строительства храма Святой Екатерины в городе. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным горизбиркома, к 14 часам по местному времени количество пришедших на участки человек составило 51,1 тысячу (4,71 процент от имеющих право голоса). Ранее руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров заявлял, что голосование будет признано состоявшимся, когда проголосуют 10,8 тысяч человек, то есть 1 процент от обладающих правом голоса.

Опрос начался в 8 часов утра и продлится до 20 часов. В бюллетене жителям предлагается выбрать из двух мест в центре города: территории бывшего приборостроительного завода на улице Горького на берегу Исети и берега пруда за Макаровским мостом. Согласно данным экзит-полов, которые опубликовал у себя в Facebook депутат гордумы Константин Киселев, на данный момент большинство проголосовало за первый вариант.

В мае в Екатеринбурге начались акции протеста против строительства храма в зеленой зоне, которые сопровождались столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями. Строительство приостановили, возведение храма возобновится не раньше конца 2020 года.

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