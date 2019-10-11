Губернатор призвал обсуждать вопросы застройки Екатеринбурга с местными жителями

Вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться с жителями города. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в воскресенье, 13 октября, в Екатеринбурге проведут опрос о месте строительства храма Святой Екатерины. «Горожанам предстоит сделать выбор между двумя площадками: местом бывшего приборостроительного завода и участком за Макаровским мостом», — написал Куйвашев.

По словам губернатора, история со строительством храма многому научила. «Главный урок, который мы все усвоили, — нужно всегда уметь обо всем спокойно договариваться», — отметил он. Куйвашев также заявил, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться публично, чтобы каждый житель мог высказать свое мнение.

Отмечается, что опрос будет считаться действительным, если в нем примут участие 11 тысяч человек.

В мае в Екатеринбурге начались акции протеста против строительства храма в зеленой зоне, которые сопровождались столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями. Строительство приостановили и провели опрос горожан о новом месте для собора. Возведение храма возобновится не раньше конца 2020 года.

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