В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины

Власти Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины. Мэр города Александр Высокинский продемонстрировал их депутатам городской думы, сообщает во вторник, 10 сентября, сайт «Панорама УрФО».

Депутаты должны изучить проекты, после чего их вынесут на обсуждение широкой общественности.

Ранее рабочая группа, действующая при городской думе Екатеринбурга, утвердила три новых участка для строительства: на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом. Сообщается, что на сегодняшний день большинство членов рабочей группы наиболее оптимальным вариантом с точки зрения развития инфраструктуры и коммуникаций считают участок на улице Горького.

Глава города подчеркнул, что власти намерены в дальнейшем провести среди жителей опрос на тему окончательного выбора места для строительства храма.

Ранее сообщалось, что сквера у Театра драмы, где проходили протесты горожан, в нем не оказалось среди возможных участков для строительства храма Святой Екатерины.

Акции протеста против строительства храма в зеленой зоне в центре Екатеринбурга начались 13 мая и продлились неделю. Они сопровождались столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями. Строительство было приостановлено, в городе провели опрос горожан о новом месте для собора. Местная епархия РПЦ решила не настаивать на возведении храма именно в сквере. Строительство храма возобновится не раньше конца 2020 года.

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