Синоптики предупредили о начале предзимья в Москве

Особый метеорологический сезон — предзимье — наступит в Москве в ближайший четверг, 17 октября. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в начале следующей недели в столице будет тепло. Во вторник, 15 октября, ожидается плюс 11-13 градусов, а на следующий день — 9-14 градусов. Но уже в четверг температура значительно понизится. «Днем около 6-8 градусов, ночью — около двух, осень закончилась», — добавил синоптик.

Вильфанд отметил, что с этого момента начнется предзимье, которое продлится до середины декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов. Это связано с множеством факторов, которые способствовали выносу теплых воздушных масс с юга, уточнил он.

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