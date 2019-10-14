Фигуранты двух резонансных уголовных дел в России поженятся

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова и осужденный по «московскому делу» Константин Котов подали заявление о заключении брака. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на мать девушки.

По словам женщины, молодые люди были вместе почти все время, что Павликова находилась под домашним арестом. «Он один из первых очень поддерживал Аню, писал ей письма, всякие передачки, он приезжал мне помочь», — рассказала родительница журналистам во время перерыва слушаний Московского городского суда, где рассматривалась жалоба на приговор Котову.

Она уточнила, что ее дочери разрешены прогулки, во время которых она и виделась с молодым человеком. На суд 14 октября девушка пришла, получив официальное разрешение.

Материалы по теме «Будут и дальше сажать детей» Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки

Адвокат Павликовой Ольга Карлова в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК уточнила, что заявление они подали еще в конце сентября.

В начале сентября Тверской районный суд приговорил Константина Котова к четырем годам заключения по «дадинской» статье 212.2 УК («Неоднократное нарушение правил проведения пикетов и митингов»). Он стал вторым осужденным по этой статье. Поводом для этого стали его задержания на четырех акциях протеста за последний год.

Анна Павликова проходит по делу якобы экстремистского движения «Новое величие», программа которого в ходе экспертизы была признана безопасной для власти. Согласно материалам дела, инициатором создания движения и его лидером был внедренный силовиками провокатор. Фигуранты дела внесены в список террористов и экстремистов. Двое уже осуждены: Павел Ребровский — на 2,5 года колонии (приговор отменен и будет пересмотрен), Рустам Рустамов — на 1,5 года условно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru