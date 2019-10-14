Турция обвинила курдов в освобождении боевиков «Исламского государства»

Курдские вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG) освободили из тюрьмы боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил РИА Новости высокопоставленный турецкий источник.

По его словам, это произошло в приграничном сирийском городе Тель-Абьяд. Собеседник агентства заявил, что турецкие силы атаковали район, где находилась тюрьма с джихадистами, чтобы взять их под стражу, однако к приходу военных в камерах никого не оказалось.

Анкара считает, что охранники-курды отпустили заключенных, поскольку все двери в здании были целы. Бойцы YPG «освободили боевиков ИГ, пытаясь создать хаос в этом районе», добавил источник.

Ранее 14 октября президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что курдские силы могут освободить террористов, чтобы вовлечь США в конфликт. Американский лидер добавил, что Вашингтон не собирается влезать в войну, идущую уже 200 лет.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира».

Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и ИГ, а также создание вдоль всей границы зоны безопасности. Она проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии — одним из крупнейших объединений вооруженных сирийских группировок.

Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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