Боец по прозвищу Трактор собирал урожай, лишился пальца и продолжил работать

Боец смешанного стиля (ММА) Зоран Дод, известный по прозвищу Трактор, лишился пальца во время сбора урожая кукурузы в общине Фердинандовац (Хорватия). Об этом пишет The Sun.

В результате несчастного случая, произошедшего во время работы с комбайном, Доду оторвало палец. Хорват сделал перевязку, продолжил собирать кукурузу и только после этого обратился в больницу. Врачи наложили ему швы, пришить палец обратно уже оказалось невозможно.

Несмотря на полученную травму, Дод решил участвовать в следующем поединке, который состоится 19 октября. «Это не заставит меня перестать биться. Я даже не думал о том, чтобы отложить следующий поединок», — сказал хорват. Он встретится с австрийцем Тарханом Ибрагимовым.

31-летний Дод за свою карьеру одержал 11 побед и потерпел 13 поражений. На его счету также одна ничья.

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