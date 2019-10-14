Евросоюз продлил наказание России за Скрипалей

Европейский союз продлил еще более чем на год санкции против российских физических и юридических лиц, якобы связанных с применением химического оружия. Об этом со ссылкой на Совет ЕС сообщает РИА Новости.

«Совет продлил ограничительные меры ЕС по борьбе с применением и распространением химического оружия до 16 октября 2020 года», — говорится в решении совета.

21 января Евросоюз ввел санкции за использование химического оружия. В список попали одно предприятие и девять человек, в том числе глава ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России) Игорь Костюков и его заместитель. Меры предусматривают запрет на въезд, а также заморозку активов для юридических лиц.

Также ограничения затронули Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и официально обвинил в отравлении Скрипалей. По утверждению Брюсселя, все четверо ответственны за «хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года».

О том, что послы 28 стран Евросоюза согласовали ограничительные меры против четырех офицеров ГРУ, сообщалось ранее в январе.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в бессознательном состоянии были найдены в сквере в британском Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон считает, что они пострадали от нервно-паралитического вещества класса «Новичок», и в произошедшем обвинил Россию. Москва отрицает все обвинения в причастности к инциденту.

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