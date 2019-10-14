Работу антинаркотических отделов МВД России назвали недоразумением

Работа антинаркотических отделов МВД России сейчас выглядит, как недоразумение. Об этом заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов в ходе парламентских слушаний об угрозах даркнета, которые депутаты решили провести после публикации спецпроекта «Ленты.ру» «Россия под наркотиками».

«Считаю, что ликвидация ФСКН (Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков — прим. «Ленты.ру») — необдуманное решение», — сказал он.

Он призвал создать службу по борьбе с оборотом наркотиков с широкими полномочиями и финансированием, отметив, что «смешно бороться с закладчиками».

Спецпроект «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в трех частях в конце сентября — начале октября. Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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