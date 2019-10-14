Найдены доказательства подрыва танкера в Красном море ракетами

У Ирана есть доказательства нападения на танкер, на борту которого в конце прошлой недели прогремел взрыв. Об этом заявил иранский президент Хасан Рухани в эфире гостелевидения, его слова приводит РИА Новости.

«Это было нападение извне, то есть лодка запустила несколько ракет», — сообщил он, добавив, что в танкер попало две из них. Кто именно выпустил снаряды, пока не сообщается. В то же время, по словам иранского лидера, «очевидно, что это сделал один режим при поддержке ряда стран».

Доказательством произошедшего служит видеозапись, снятая с борта судна. Президент отметил, что уже с ней ознакомился: «По изображениям полностью понятно, с какой стороны полетела ракета, как она попала». Рухани также сообщил, что детали ракет остались внутри судна, в настоящее время их изучают, передает ТАСС.

Сейчас судно находится в Баб-эль-Мандебском проливе. Через девять дней оно должно прибыть в иранский порт Бендер-Аббас.

О том, что на перевозившем нефть иранском танкере произошел взрыв и пожар, сообщалось 11 октября. Это случилось в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда. В результате никто из членов экипажа не пострадал, а ситуацию на борту взяли под контроль.

Позднее в иранском МИД заявили, что судно было атаковано два раза с разницей примерно в 30 минут и получило повреждения. В результате ЧП произошла серьезная утечка нефти.

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