Россиянам предложили поучаствовать в фотоконкурсе дикой природы

Стартовал прием работ на конкурс фотографии «Самая красивая страна». Об этом сообщили в пресс-службе Русского географического общества (РГО) в понедельник, 14 октября, передает ТАСС.

В организации отметили, что в текущем году было учреждено две новые номинации для участников — помимо традиционных «Пейзаж», «Дикие животные», «Россия с высоты птичьего полета», появились новые «Живой архив» и «Фотопроект». В их рамках будут приниматься снимки, повторяющие архивные фотографии прошлых веков, а также объединенные общей темой серии.

Кроме того, один из участников конкурса сможет стать обладателем приза зрительских симпатий — его выберут путем онлайн-голосования.

Прием работ на фотоконкурс продлится до 31 января 2020 года. Его победители получает по 250 тысяч рублей. В качестве жюри выступят президент РГО, министр обороны Сергей Шойгу, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, музыкант и телеведущий Сергей Шнуров, а также известные фотографы Сергей Горшков, Сергей Берменьев и другие.

«Самая красивая страна» является самым масштабным российским фотоконкурсом дикой природы. В нем ежегодно принимают участие десятки тысяч профессионалов и любителей фотографии. За пять лет существования на рассмотрение судей поступило более 440 тысяч снимков.

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