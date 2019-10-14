Россия и ОАЭ задумались о создании сверхзвукового самолета

Россия заинтересована в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в вопросе создания сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Министр предположил, что ОАЭ могут выступить заказчиком такого самолета. «Это не будет глобальная компетенция, которая завтра позволит производить все под ключ, разрабатывать и двигаться дальше», — сказал Мантуров и добавил, что такой самолет может появиться к 2027 году. Мантуров отметил, что самолет должен быть компактным, вмещать 16-19 человек. Лайнер должен развивать скорость до 2-3 тысячи километров в час.

Разработка совместного проекта отвечает целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который рассчитан до 2024 года.

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