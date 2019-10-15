Забеременевшая в 16 лет звезда реалити-шоу рассказала о выдумках телевизионщиков

Участница реалити-шоу «Беременна в 16» Ангелина Акпарсова заявила, что телевизионщики выдумывали некоторые моменты в передаче. В интервью «ProГород 21» она также отметила, что пока зарабатывает постами в Instagram.

По словам уже 18-летней девушки, продюсеры шоу вышли на нее через социальные сети, проверяя паблики для беременных и мам. «Написали в соцсети длинное письмо с приглашением принять участие в съемках», — сказала Акпарсова.

Она рассказала, что завершила девять классов вечерней школы, а в настоящее время воспитывает дочь Марьяну. «Сейчас я получаю деньги за ребенка, а также зарабатываю в Instagram», — пояснила Акпарсова. У нее 37 тысяч подписчиков, примерный доход с публикаций составляет от 15 до 40 тысяч рублей в месяц.

Девушка также призналась, что далеко не все сцены в шоу были реальными. По ее словам, перед началом проекта телевизионщики не предупреждали об этом участников.

«Каких-то нюансов сценария я не знала. Из-за этого в шоу я оказалась меркантильной особой», — подчеркнула Акпарсова. Например, в шоу говорилось, что у отца ее ребенка есть жена, но на самом деле это бывшая девушка, а с парнем, которого представили бывшим, они не были парой, а только друзьями.

«Беременна в 16» — реалити-шоу телеканала «Ю». Проект позиционируется как «уникальные истории девочек-подростков из разных уголков страны». В каждом выпуске передачи рассказывается о беременности одной девушки.

По данным Росстата, за последние 30 лет число малолетних невест в России сократилось в 15 раз. Согласно Семейному кодексу, вступать в брак можно с 18 лет. В отдельных случаях законодательство позволяет снизить порог до 16 лет, например в случае беременности или рождения ребенка.

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