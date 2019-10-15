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Российские следователи научились определять личность преступников в масках

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Определить личность преступника в маске и скрывающей телосложение одежде на видеозаписи больше не составляет труда. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает Следственный комитет России (СКР) в размещенной на официальном YouTube-канале ведомства программе из цикла «Чудеса криминалистики».

Отмечается, что сейчас преступники, зная о наличии камер наблюдения в городах, идут на преступления в масках, перчатках и плотной одежде. Но используемые криминалистами СКР специальные технологии позволяют следователям установить личность подозреваемых со скрытыми лицами.

Программа проводит анализ и выдает необходимые параметры, в частности, рост и телосложение. По ним сотрудники СКР могут определить подозреваемого и представить неопровержимые доказательства причастности к преступлению.

Также СКР использует технологии наложения 3D-моделей лица на размытые кадры видеозаписи, на которой запечатлен подозреваемый. Таким образом в Москве был пойман насильник, нападавший на своих жертв в подъездах и не опасавшийся низкого качества съемки видеокамер домофонов.

В декабре 2018 года сообщалось, что в 2019 году в Москве будет развернута масштабная сеть системы распознавания лиц. Предполагалось, что она будет функционировать на базе городских видеокамер. На данный момент их около 162 тысяч, среди них — устройства, установленные во дворах, подъездах и на улицах.

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