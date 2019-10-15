Ласицкене стала кандидаткой на звание лучшей спортсменки года

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене попала в число лучших спортсменок года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Полный список номинантов на это звание опубликован на сайте организации.

Ласицкене является единственной представительницей России, которая претендует на награду. В частности, в число 11 номинантов не попала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которая одержала победу на прошедшем в Катаре чемпионате мира.

30 сентября россиянка завоевала золото на чемпионате мира в Катаре. Ласицкене победила с результатом 2,04 метра. Спортсменка стала первой, кому удалось стать трехкратной чемпионкой мира в данной дисциплине.

В июле 26-летняя Ласицкене возглавила рейтинг лучших легкоатлеток мира. Кроме побед на чемпионате мира в ее активе два золота на мировых первенствах в помещении.

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