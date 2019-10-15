Убийц многодетной россиянки в Псебае посадили

В Краснодарском крае суд вынес приговор двоим обвиняемым в расправе над многодетной матерью в поселке Псебай. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает РЕН ТВ.

20-летний Савелий Никифоров приговорен к 19 годам колонии строгого режима, а его несовершеннолетнему подельнику назначено наказание в виде 9 лет и 11 месяцев лишения свободы, также оба обязаны выплатить штраф.

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В начале сентября обвинение запросило для Никифорова аналогичный срок, а его соучастника попросило посадить на 10 лет. Им вменялось убийство, совершенное по предварительному сговору, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью.

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была убита по пути домой ночью 14 мая 2018 года. Позже ее тело было найдено в кустах. Родственники погибшей демонстративно хоронили ее в открытом гробу. Позже жители поселка устроили народный сход и потребовали расследовать преступление.

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