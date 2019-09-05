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Обвиняемого в убийстве многодетной матери в Псебае попросили посадить на 19 лет

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Прокуратура попросила приговорить к длительным срокам лишения свободы обвиняемых в убийстве и изнасиловании матери пяти детей Натальи Дмитриевой в поселке Псебай в Краснодарском крае. Об этом в четверг, 5 сентября, адвокат Виталий Зубенко сообщил «Новой газете».

Обвинение попросило для Савелия Никифорова 19 лет лишения свободы, а для второго фигуранта дела, несовершеннолетнего Максима Бондаренко — 10 лет лишения свободы.

Никифоров и Бондаренко обвиняются по части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное по предварительному сговору»), части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), части 2 статьи 131 («Изнасилование») и части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью») УК РФ.

16 июня 2018 года сообщалось, что после убийства многодетной матери в Псебае прокуратура Мостовского района Краснодарского края проверила работу местной полиции и обнаружила множество необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел.

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была убита по пути домой в ночь на 14 мая 2018 года. Ее изуродованное тело со следами сексуального насилия было найдено в кустах. Родственники демонстративно хоронили женщину в открытом гробу. 21 мая жители поселка Псебай устроили народный сход и потребовали расследовать дело.

Селяне были уверены, что без вмешательства федерального центра дело будет замято, потому что у подозреваемых якобы есть связи в полиции. По словам протестующих, в населенном пункте может действовать молодежная криминальная группировка под названием «Псебайское центральное единство», члены которой часто безнаказанно избивали посетителей местных баров.

По подозрению в причастности к преступлению сначала был задержан 16-летний Максим Б. После народных бунтов нашелся второй подозреваемый — 20-летний Савелий Никифоров. В поселок прибыли представители различных ведомств с проверками. Глава поселения сразу же ушел в отставку.

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