Следователи возобновили поиск пропавшей 30 лет назад российской семьи

Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области возобновили расследование дела об исчезновении семьи, возбужденное еще в 1989 году. Об этом во вторник, 15 октября, сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, тогда из Красноармейского района Волгограда с разницей в несколько часов исчезли сначала 42-летняя Таисия Тюрина, уехавшая с утра в технологический колледж за справкой, а затем отправившийся на ее поиски 38-летний муж Вячеслав.
Вслед за этим ночью пропала и их 16-летняя дочь, которая накануне сообщила подруге по телефону, будто собирается ждать родителей у подъезда.
28 мая сообщалось, что в городе Калачинске (Омская область) сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства исчезновения семьи из трех человек. Прибывшие на место происшествия следователи и криминалисты нашли в помещении следы крови.