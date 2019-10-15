Форвард сборной Англии назвал болгарских болельщиков идиотами

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг раскритиковал болельщиков национальной команды Болгарии после выездного матча в рамках квалификации Евро-2020. Об этом футболист написал в своем Twitter.

«Жаль, что на стадионе Болгарию представляют такие идиоты. Как бы там ни было, 6:0 — и мы возвращаемся домой. По крайней мере мы сделали свое дело», — заявил футболист.

Встреча сборных Англии и Болгарии состоялась 14 октября в Софии и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. По ходу матча главный арбитр несколько раз останавливал игру из-за расистских оскорблений в адрес темнокожих игроков англичан. По окончании поединка Футбольная ассоциация Англии обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о расследовании инцидента.

Стерлинг в матче с Болгарией оформил дубль и отметился голевой передачей. Всего на счету 24-летнего игрока восемь забитых мячей и пять передач в шести встречах квалификации чемпионата Европы. Англия с 16 очками лидирует в своей отборочной группе.

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