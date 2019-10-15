Российских туристок приняли за проституток в аэропорту и отправили домой

Mash / Telegram

Сотрудники аэропорта в Сеуле, Южная Корея, приняли российских туристок за проституток и не пропустили через границу. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованных каналом кадрах девушка рассказывает, как ее вместе с другими россиянками задержали на таможне и отправили в подвальное помещение. Несмотря на то что у путешественниц был полный пакет документов на поездку, в частности, маршрутный лист, подтверждение брони на проживание и обратный билет, их депортировали.

Одну девушку посадили в самолет почти сразу, а другим пришлось провести в подвале от нескольких суток до недели.

В сентябре британскую блогершу и модель заперли в камере с тараканами в аэропорту Бангкока из-за отсутствия нескольких страниц в паспорте.

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