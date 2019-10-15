Российские компании нарастят поставки удобрений в Африку

Крупнейшие российские производители удобрений намерены в несколько раз нарастить поставки сельскохозяйственных удобрений в страны Африки. Речь идет, в частности, о «Фосагро» и «Уралхим». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Глава «Фосагро» Андрей Гурьев предполагает, что компания сможет в течение пяти лет нарастить поставки в Африку в 2–3 раза. По его словам, в регионе есть большой потенциал для сельского хозяйства. Руководитель «Уралхима» Сергей Момцемлидзе указал, что компания в настоящее время отгружает в Африку порядка 150 000–200 000 тонн удобрений, а планирует увеличить поставки до одного миллиона тонн.

Развитие производства в России предусмотрено целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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