Медведев отчитал губернаторов за нацпроекты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов за слабые показатели реализации нацпроекта по безопасности автодорог. Об этом он заявил во время совещания о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в среду, 16 октября, передает ТАСС.

«Очевидно, нужно прямо это зафиксировать, я имею в виду низкий уровень выполнения работ», — сказал Медведев.

Он также поручил разобраться в причинах увеличения в 17 регионах смертности на дорогах. По его словам, необходимо разработать работающие законопроекты, касающиеся ответственности водителей, а также совершенствовать систему оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, обучать детей навыкам безопасного поведения на дорогах.

Ранее в среду председатель правительства посетил международную специализированную выставку «Дорога-2019» в Екатеринбурге.

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