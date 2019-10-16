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Путин ужесточил наказание за торговлю животными из Красной книги

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовная ответственность за незаконный отлов и оборот занесенных в Красную книгу животных и водных биоресурсов будет ужесточена. Изменения будут внесены в статью 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»), сообщается на официальном сайте Кремля.

В соответствии с документом, срок принудительных работ и срок лишения свободы за незаконный отлов, содержание, приобретение, хранение и продажу редких животных будет увеличен с четырех до пяти лет. Кроме того, подобные преступления теперь будут классифицироваться как тяжкие или средней тяжести.

Помимо этого, будет ужесточено наказание за использование служебного положения при совершении подобных преступлений. Так, закон исключает из соответствующей статьи уголовного кодекса ссылку на понятие «должностное лицо». Вместе с тем статья будет дополнена новым квалифицирующим признаком «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

В октябре 2018 года в «китовой тюрьме» возле Находки в Приморье содержались косатки, занесенные в Красную книгу, а также белухи. Животные страдали от холода и жестокого обращения. Их должны были продать в Китай. Позднее одна косатка и три белухи исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль. В июне суд оштрафовал отлавливавшие косаток компании «Сочинский дельфинарий», «Белый кит» и «Океанариум ДВ» на общую сумму более 110 миллионов рублей. Их признали виновными в незаконном вылове косаток. Компании намерены обжаловать решение.

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