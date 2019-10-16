Украине пригрозили поражением в суде по инциденту в Керченском проливе

Уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко о госизмене может повлиять на решение Гаагского трибунала по морскому праву в судебном разбирательстве Москвы и Киева. С таким заявлением выступил адвокат бывшего главы государства Илья Новиков. Трансляция его брифинга доступна в YouTube на странице Пятого канала.

По словам Новикова, если украинское правосудие признает, что инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года стал результатом провокации Порошенко, Киев рискует проиграть дело против России. Он отдельно подчеркнул, что инициатором этого уголовного дела стал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который занимает аналогичную российской позицию.

Он отмечает, что если Госбюро расследований согласится с позицией Портнова и признает бывшего украинского президента провокатором, это «полностью дискредитирует позицию Украины». «Призываю бюро рассудительно подойти к этому вопросу», — заключил Новиков, добавив, что считает дело по госизмене Порошенко самым важным из-за возможных последствий.

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Уголовное дело против Порошенко, касающееся инцидента с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года, было возбуждено по заявлению юриста и бывшего чиновника администрации Виктора Януковича Андрея Портнова. Портнов считает, что экс-президент умышленно направил корабли в территориальные воды Крыма, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия и использовать это как повод перенести выборы главы государства, то есть намеренно рискнул жизнями украинских военнослужащих.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Порошенко счел инцидент актом агрессии и ввел военное положение, однако уже через месяц отменил его.

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