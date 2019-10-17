Изолированные на острове россияне устали ждать чиновников и сами построили мост

Жители карельского поселка Сорола оказались отрезаны от внешнего мира из-за сломанного моста, не дождались помощи чиновников и поставили новый на собственные деньги, сообщает телеканал «МИР 24».

Деревянный мост через Ладогу с середины прошлого века соединял остров с дачниками и материк, но сейчас передвигаться по нему стало невозможно, конструкция рассыпается на глазах. Раньше местные жители, как могли, латали в нем дыры, пока он совсем не пришел в аварийное состояние.

По мосту давно не ездили машины, скорая помощь и пожарные приезжали в поселок последний раз несколько лет назад. Даже ходить по нему стало опасно. Некоторые жители используют лодки, чтобы добраться на другой берег, альтернативы у них нет.

Все это время местная администрация решала, кому принадлежит мост, за счет чьего бюджета делать ремонт. В итоге его признали бесхозным. «Год он отстоял, но никто не заявил своих прав на него. И никто не может на него претендовать. Мост не может сам по себе стоять, он часть дороги, а республиканская дорога заканчивается на материковой части», — сказала каналу глава Мийнальского сельского поселения Галина Тимина.

Отчаявшиеся дачники решили скинуться и сделать все самим. Собрали 1,5 миллиона рублей с 400 домов и купили списанный, но крепкий механизированный мост для танков. На его установку ушло несколько месяцев. Переправа заработала в октябре.

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