Названы условия снижения стоимости авиабилетов в России

В России необходимо создать конкуренцию на рынке авиаперелетов, поскольку именно это приведет к снижению цены на авиабилеты. Об этом заявил заместитель главы Министерства транспорта Александр Юрчик. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Юрчик, законодательство менять не нужно — достаточно лишь обеспечить здоровую конкуренцию, и стоимость билета будет регулироваться правилами рынка.

Замглавы Минтранса пояснил, что при наличии конкурентных условий авиакомпании стремятся создать для пассажира лучшие условия, чем конкурент.

Ранее 17 октября в Министерстве транспорта предложили обговорить введение платной регистрации на стойках в аэропортах России. В обсуждении этого вопроса должны принять участие члены обеих палат парламента и представители рынка.

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