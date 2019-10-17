Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию в Москве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отказался участвовать в пресс-конференции, которая проходила 17 октября в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен должен был прибыть в МИА «Россия Сегодня» в 11:00. Пресс-конференция началась с 45-минутным опозданием, на ней присутствовали чемпион Gorilla Fighting Championship Умар Нурмагомедов, боец Fight Nights Тагир Уланбеков и глава компании-спонсора Нурмагомедова Игорь Ким. Самого чемпиона UFC в легком весе среди спикеров не оказалось.

Как отмечает «Чемпионат.com», Нурмагомедов был в здании МИА «Россия Сегодня», однако покинул его, не дождавшись начала пресс-конференции. Организаторы объяснили, что у бойца плотный график и в 12:00 он должен был оказаться в Кремле.

Для Нурмагомедова эта пресс-конференция должна была стать первой после того, как он защитил пояс в легком весе. 7 сентября он победил американца Дастина Порье. Эта защита стала для россиянина второй. Нурмагомедов остается непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках.

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