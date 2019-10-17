МТС подключила к онлайн-медицине Санкт-Петербург

Компания МТС и сеть медицинских клиник «Медси» подключили врачей из Санкт-Петербурга к системе телемедицинских консультаций в интернете. Теперь жители северной столицы после онлайн-консультации в приложении SmartMed смогут продолжить лечение в клинике у того же медицинского специалиста или наблюдаться у лечащего врача онлайн после очного приема. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

Врачи московских клиник были подключены к телемедицинской системе SmartMed еще весной 2018 года. В Санкт-Петербурге теперь консультируют онлайн терапевты, отоларингологи, маммологи-онкологи и травматологи-ортопеды. Вскоре МТС и «Медси» сделают возможным общение и консультации с педиатрами и другими специалистами. В дальнейшем с помощью сервиса SmartMed будут привлечены к телемедицине врачи из других регионов России.

В МТС отметили, что более 40 процентов московских пользователей SmartMed сочетают дистанционные консультации с посещением клиник. Планируется, что такое сочетание медицинских услуг будет востребовано и среди жителей Санкт-Петербурга.

Сервис SmartMed объединяет возможности телемедицины, запись на очный прием в клиники «Медси» и безопасное хранение медицинской истории пациента. Консультации более 20 специалистов доступны через приложение и на сайте круглосуточно из любой точки мира.

