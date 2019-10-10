МТС открыл Центр 5G для стартапов

Компания МТС при поддержке правительства Москвы открыла Центр 5G, в котором стартапы смогут разрабатывать и тестировать цифровые решения и устройства, работающие в сети нового поколения. Об этом говорится в сообщении МТС.

Стать резидентом площадки может любая технологическая компания, чье решение разрабатывается с использованием 5G. Так, первыми резидентами Центра уже стали 9 проектов, отобранных специалистами инновационной площадки MTS StartUp Hub из 100 поданных заявок. Внимание экспертов привлекли проекты в сфере управления роем дронов, робототехники, стиминга и виртуальной реальности.

Проекты резидентов получат менторскую и техническую поддержку со стороны МТС, а также доступ к облачной инфраструктуре Cloud MTS. Кроме того, они смогут претендовать на гранты в размере 4,5 миллиона рублей, в случае успешного прохождения Demo Day в феврале будущего года.

Технологическими партнерами Центра выступили компания Nokia, установившая комплексное 5G решение Nokia AirScale, а также Sony, Samsung и Qualcomm, предоставившие 5G-смартфоны для тестирования.

«Скорость развития технологий с каждым новым поколением связи растет, поэтому важно, чтобы к моменту запуска сети 5G были протестированы основные сценарии использования сети нового поколения для повышения качества жизни людей. МТС уже организовала пилотные зоны 5G в Москве и Кронштадте и успешно протестировала первые решения Smart City. Открытие Центра 5G МТС — следующий шаг на этом пути», — рассказал президент МТС Алексей Корня. Он также отметил, что на базе центра протестировать свои решения «смогут как молодые разработчики инновационных решений, так и опытные команды, используя инфраструктуру МТС и партнеров — ведущих международных технологических компаний».

Сейчас коммерческая сеть 5G работает в некоторых городах Швейцарии, Южной Кореи и Великобритании. В 2020 году начнется коммерческое эксплуатирование сетей нового поколения в Японии. Следует отметить, что окончательная стандартизация связи 5G закончится к 2021 году.

В конце октября в России состоится аукцион по продаже частот в диапазоне 25,25-27,5 гигагерца для сетей 5G.

