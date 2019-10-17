Защита по отпечатку пальца смартфонов Samsung оказалась бесполезной

Компания Samsung признала наличие уязвимости в своих телефонах Galaxy S10, из-за которой любой человек может обойти систему защиты устройства. Об этом пишет Reuters.
Изначально с проблемой столкнулась британка, муж которой смог разблокировать ее телефон. Причиной могла стать пленка на экране телефона, создающая воздушную прослойку и препятствующая работе ультразвукового сканера отпечатков пальцев.
Вместе с тем южнокорейский онлайн-банк KaKaobank призвал пользователей Galaxy S10 отключить вход в приложение по отпечатку пальца. В Samsung заявили, что знают о проблеме и работают над обновлением безопасности.
Samsung Galaxy S10 был представлен в феврале 2019 года. Это первый смартфон компании с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под стеклом. Такая же технология используется в новом флагмане компании Note 10. Разработчики этого метода разблокировки из Qualcomm отмечают, что коэффициент ошибок датчика составляет около одного процента.