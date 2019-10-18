Роспотребнадзор уточнил планы о запрете пластиковых пакетов

Запрет пластиковых пакетов не планируется — прорабатывается вопрос о поэтапном сокращение их производства и многократное использование. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает «Интерфакс».

Роспотребнадзор предлагает внести изменения в закон «Об отходах производства и потребления».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов в России, последним шагом которого станет полный запрет на их использование. Утверждалось, что соответствующие поправки в закон уже готовы, но когда именно магазинам придется отказаться от такого вида упаковки, не уточнялось.

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В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что сначала нужно придумать замену пластиковым пакетам, а уже потом решать вопрос об их запрете, иначе покупатели будут испытывать неудобства на кассах магазинов. Одноразовую упаковку можно заменить бумажными пакетами, текстильными сумками для постоянного использования или изделиями из так называемого биоразлагаемого пластика. В ассоциации «Чистая страна» вместо полного запрета пластиковых пакетов предложили устанавливать высокие цены на одноразовую упаковку, чтобы россияне менее активно ее покупали.

В июне министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал, что ведомство предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России на 10-20 процентов. По его словам, эта тема находится на стадии обсуждения. В Минприроды отмечали, что действовать надо аккуратно, чтобы люди резко не потеряли рабочие места.

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