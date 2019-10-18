В России приготовились запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов в России. Об этом сообщают «Известия».

В ведомстве рассказали, что сокращать производство одноразовой упаковки будут поэтапно. Предполагается, что последним шагом станет полный запрет на использование пластиковых пакетов. В Роспотребнадзоре не уточнили, когда именно магазинам придется окончательно отказаться от этого вида упаковки.

Соответствующие поправки в закон об отходах производства уже готовы, скоро их отправят на согласование в заинтересованные ведомства. В Минприроды уже заявили, что поддерживают такую инициативу.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что сначала нужно придумать замену пластиковым пакетам, а уже потом решать вопрос об их запрете, иначе покупатели будут испытывать неудобства на кассах магазинов. Одноразовую упаковку можно заменить бумажными пакетами, текстильными сумками для постоянного использования или изделиями из так называемого биоразлагаемого пластика.

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