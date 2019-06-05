Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом

Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди тех, кто берет в магазин пакет из дома, 29 процентов делают это в целях экономии. Об этом заявили 33 процента молодых россиян от 18 до 24 лет, а также 32 процента женщин. 27 процентов опрошенных сказали, что таким образом пытаются заботиться об окружающей среде. Среди них — 45 процентов молодых россиян и 30 процентов мужчин. Кроме того, 18 процентов кладут покупки в свою обычную сумку, среди них 46 процентов — россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Девять процентов для походов за покупками используют специальные тканевые сумки. Это свойственно женщинам (13 процентов) и пожилым людям (15 процентов).

Большинство опрошенных (85 процентов) допустили возможность отказаться от пластиковых пакетов, причем 39 процентов из них готовы отказаться от мешков полностью, и 46 процентов — частично. 70 процентов россиян считают, что отказ от пластиковых пакетов или сокращение их использования уменьшит количество мусора и улучшит экологическую ситуацию.

Поощрять скидками в магазинах людей, которые отказываются от пакетов из пластика, ранее предложили в Минприроды. По словам главы министерства Дмитрия Кобылкина, производители и торговые сети поддержали инициативу. При этом он отметил, что полный вывод пластика из оборота невозможен.

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