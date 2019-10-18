В Киеве на преподавателя пожаловались за отказ вести лекцию на мове

Студент Киевского национального экономического университета подал жалобу на преподавателя по уголовному праву Елену Олейник за отказ проводить лекцию на украинском языке. Об этом рассказал сам Богдан Маланчук на своей странице в Facebook.

«На мою просьбу проводить пару на украинском, в шутку отвечает: "Можно, но чуть позже". Класс хихикает, она продолжает говорить на русском. Буквально через минуту начинает со мной снова говорить: "А вы что, националист? Или вы русский не понимаете?"» — написал студент.

Он добавил, что указал педагогу на законодательство, которое определяет украинский в качестве языка высшего образования. По его словам, после этого преподаватель начала придираться к выполненному им домашнему заданию.

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«Но здесь все еще интереснее, она продолжает вести лекцию: "Такая евроинтеграция вам нужна? Хотите такое? В Румынии 400 часов в год надо безвозмездно работать. Вы все поедете в Польшу, будете вкалывать там за 1000 долларов сантехниками, уборщиками. В той Европе вообще скоро хотят сделать курсы хирургов. Хотели бы вы, чтобы вас оперировал человек, который был на курсах хирурга три месяца?"» — рассказал Маланчук. При этом он с сожалением отметил, что некоторые студенты «начали ей поддакивать».

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

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