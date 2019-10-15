Стало известно мнение украинцев о закрытии русскоязычных школ

Более 45 процентов жителей Украины не одобряют перевода русскоязычных школ на украинский язык обучения с сентября 2020 года, следует из результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«В той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября следующего (2020 года) все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения, 49 процентов опрошенных украинцев», — говорится в сообщении. Опрос проводился с 9 по 11 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. В опросе приняли участие 1,2 тысячи респондентов.

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8 октября партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от новых украинских властей прекратить языковую дискриминацию, начатую при президентстве Петра Порошенко. 7 октября в МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны.

Ранее министр образования и науки Анна Новосад подтвердила позицию украинской власти о переводе всех школы в стране на обучение на украинском языке с 2020 года. Также она напомнила, что начиная с осени 2023 года на украинский переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках стран Евросоюза.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

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