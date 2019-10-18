Подаренный британке минипиг оказался обычной свиньей

Найджел Грэхем (Nigel Graham) из города Малверн, графство Вустершир, Великобритания подарил жене на день рождения минипига, который оказался обыкновенной свиньей и вырос до 178 килограммов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Грэхем купил питомца на ферме пять лет назад в подарок жене Сэм (Sam), так как у нее была аллергия на кошек и собак. Продавец сказал ему, что взрослое животное будет весить не больше 30 килограммов. Чтобы убедить покупателя, фермер показал ему двух взрослых минипигов, которые были не выше колена Грэхема, и назвал их родителями поросенка.

Однако через некоторое время «минипиг», которому дали кличку Грейс, вырос до 178 килограммов. Теперь свинья занимает весь нижний этаж их коттеджа с тремя спальнями. Длина животного составляет 1,5 метра, оно ростом по пояс человеку. Семья тратит на его корм по 20 фунтов (1,6 тысячи рублей) в неделю.

Грейс привыкла к хорошей жизни. Она отказывается спать в хлеву, который построил для нее Грэхем, и спит на ортопедическом матрасе. Свинья ест рисовый пудинг с желе или консервированными персиками и не ходит гулять в непогоду. У Грейс есть своя дверца в доме, поэтому она может выходить, когда ей вздумается. Она приучена к туалету, поэтому в доме чисто.

Грэхем, отец двух девочек, говорит, что свинья стала ему как третья дочь. С момента появления Грейс в семье перестали есть бекон.

Ранее сообщалось, что семья из американского города Сиэтл, штат Вашингтон, рассказала о живущем у них гигантском кролике по кличке Кокоа-Пафф (Cocoa Puff). Кролики породы ризен, к которой он относится, обычно вырастают до метра в длину и весят до 12 килограммов, однако встречаются и более крупные особи.

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