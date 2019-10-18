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Связанные с Днем Победы российские улицы массово отремонтируют

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Минтранс России предложил включить в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт улиц, связанных с Днем Победы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, речь идет о приведении в нормативное состояние улиц, площадей и проспектов, названных в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны, в 83 регионах страны. Работы пройдут в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Это станет данью памяти павшим. Основная задача проекта — формирование у наших граждан духовно-нравственной позиции, чувства сопричастности с историей Отечества, ответственности за будущее России», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Евгения Дитриха.

По данным министерства, всего в России насчитывается 1883 улицы, в названии которых содержится слово «Победа». Их общая протяженность составляет около 1646 километров.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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