Литовский вертолет спас российского моряка

Вертолет литовских Военно-воздушных сил (ВВС) принял участие в операции по спасению российского моряка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил (ВМС) Литвы.

По словам пресс-офицера ВМС Рамунаса Кажерскаса, операция была проведена на борту танкера «Московский проспект», на котором находился нуждавшийся в экстренной помощи медиков гражданин России. Сам танкер находился вблизи нефтяного терминала Бутинге в пяти километрах от берега.

Сигнал с просьбой о помощи поступил в Центр координации спасения примерно в 2 часа ночи. Для проведения спасательной операции ВВС Литвы подняли в воздух многоцелевой вертолет «Дофин», который принял на борт россиянина и доставил до больницы в городе Клайпеда.

На данный момент жизни 32-летнего россиянина ничего не угрожает, у него травмирована рука.

16 октября Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж. Вильнюс должен передать Москве сотрудника ФСБ России Николая Филипченко в обмен на осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. В соглашение об обмене также включен осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин, сообщили источники.

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