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Под Йеллоустоном зафиксировали подъем магмы

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Международная группа ученых из США и Германии раскрыли процессы, происходящие под Йеллоустонской кальдерой. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Согласно новой модели, под супервулканом действительно располагается мантийный плюм — горячий поток, который протягивается на тысячи километров в глубину и поднимается от границы ядра и мантии Земли. Плюм под Йеллоустоном начинается под Нижней Калифорнией (штат Мексики), к юго-западу от национального парка. Хотя о возможности его существования было известно и ранее, ряд ученых сомневались в его наличии.

В нижних слоях мантии Земли расплавленные породы медленно перемещаются к юго-западу относительно поверхности. В верхней части возникает поток, который движется уже на северо-восток, от Нижней Калифорнии к Йеллоустону.

Йеллоустон является внутриплитным вулканом, в то время как многие другие вулканы расположены на границах континентальных плит, где либо происходит подъем мантийного материала, либо формируется зона субдукции, когда океаническая кора подныривает под континентальную. Внутриплитный вулканизм связан с «горячими точками», который возникают благодаря таким процессам в мантии, как образование плюмов.

Ученые отмечают, что результаты их исследования ничего не говорят о риске возможного извержения супервулкана.

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