Подтверждена необычная причина разгрома Наполеона

Ученые Эдинбургского университета в Великобритании подтвердили, что суперизвержение вулкана Тамбора в 1815 году вызвало глобальное похолодание, названное «годом без лета». Изменение климатических условий в Европе связывают с некоторыми историческими событиями, включая поражение Наполеона в битве при Ватерлоо. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали исторические данные о погоде и включили их в климатические модели, чтобы узнать, насколько сильно извержение повлияло на вероятность холодных и влажных условий. Оказалось, что состояние климата до 1816 года, в том числе давления на уровне моря, способно воспроизвести аномальные осадки без дополнительного воздействия, однако объясняет лишь четверть аномальных холодов.

Включение мощного извержения в модели увеличивает вероятность низких летних температур в сто раз, а влажного лета над Центральной Европой — в 1,5-3 раза.

В 1816 году были зафиксированы исключительно низкие глобальные температуры. В Центральной и Западной Европе лето оказалось особенно холодным и влажным, что привело к массовым потерям урожая и голоду. Долгое время предполагалось, что причиной аномалии стало извержение Тамборы в Индонезии в 1815 году, при котором в атмосферу было выброшено огромное количество диоксида серы.

В 2018 году историки из имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что извержение вулкана Тамбора стало одной из основных причин поражения Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо. Сильный дождь вызвал размягчение почвы, в результате чего обстрел французскими артиллеристами войск противника оказался неэффективен.

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