Обнаружена новая причина разгрома Наполеона

Историки из имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что извержение вулкана Тамбора в 1815 году стало одной из основных причин поражения Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Извержение Тамборы на индонезийском острове Сумбава произошло в апреле 1815 года и стало одним из мощнейших в истории человеческой цивилизации. Пепел накрыл почти весь бассейн Яванского и Флоресского морей, дойдя до островов Ява, Калимантан и Сулавеси, а грохот от взрывов был слышен по всему Малайскому архипелагу. Считается, что извержение привело к «году без лета» в 1816-м. Жертвами катастрофы стали около ста тысяч человек.

Ученые считают, что в результате взрыва вулкана в атмосферу было выброшено столько пепла, что это повлияло на образование облаков и сильных ливней по всей планете. Частицы, диаметр которых составлял 0,2 миллионной метра, благодаря электростатическим силам поднимались к ионосфере, где влияли на климатические условия и вызывали стихийные бедствия в различных регионах Земли. Экстремальная погода в Европе, по мнению исследователей, стала фактором поражения армии Наполеона.

Считается, что сильный дождь в битве при Ватерлоо вызвал размягчение почвы, в результате чего обстрел французскими артиллеристами войск противника оказался неэффективен. Ядра не рикошетили, а размокший грунт поглощал энергию от взрывов. На результат сражения могла повлиять и усталость солдат, усилившаяся из-за того, что к Ватерлоо им пришлось идти во время дождя по мокрой грязи.

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