Ибрагимович захотел вернуться в Италию ради чемпионства

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович допустил возвращение в чемпионат Италии. Его слова приводит Marca.

38-летний форвард заявил, что, несмотря на возраст, он сохранил «юношеский энтузиазм» и желание побеждать. «Италия — мой второй дом. Я рассмотрю все предложения: но сражаться я готов только за высшую цель. Если я вернусь, я хочу бороться за чемпионство, а не просто прийти в команду в статусе звезды», — заявил он.

Ибрагимович, контракт которого истекает в декабре 2019-го, ранее изъявлял готовность снова выступать за «Манчестер Юнайтед». Именно после выступлений в составе манкунианцев он отправился в США.

Шведский форвард трижды становился чемпионом Италии в составе «Интера». Также он выигрывал «скудетто», будучи игроком «Милана». Карьеру в Италии Ибрагимович начал выступлениями за «Ювентус». В составе «старой синьоры» он дважды выигрывал чемпионат Италии, однако оба «скудетто» туринцев были аннулированы из-за скандала с договорными матчами.

В нынешнем розыгрыше MLS Ибрагимович забил 13 голов в 16 играх.

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