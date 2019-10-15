Ибрагимович показал «космический» трюк

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в Instagram показал трюк с участием астронавта.

Футболист перебросил мяч через человека в скафандре, держащего металлический кейс в руках. «Я доставлю свои мячи на Луну», — подписал видео 38-летний форвард.

Ибрагимович выступает за «Гэлакси» с 2018 года. В текущем сезоне Главной лиги футбола (MLS) форвард принял участие в 29 матчах, отметившись 30 забитыми мячами. Швед занимает второе место в списке бомбардиров, уступая форварду «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле (34).

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