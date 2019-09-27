Ибрагимович обработал мяч в стиле «Матрицы» и запустил новый флешмоб

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в Twitter запустил новый флешмоб под названием Matrix challenge.

Суть челленджа заключается в том, чтобы удержать мяч на груди и, отклонившись назад, размахивать руками, как герой фильма «Матрица». Футболист передал эстафету полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

Ибрагимович выступает за «Гэлакси» с 2018 года. В текущем сезоне Главной лиги футбола (MLS) форвард принял участие в 27 матчах, отметившись 28 забитыми мячами. Швед занимает второе место в списке бомбардиров, уступая форварду «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле (30).

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