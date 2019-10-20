Погибший в драке с чеченским полицейским спецназовец попал на видео

Омбудсмен полиции / Telegram

Telegram-канал «Омбудсмен полиции» опубликовал видео, на котором запечатлена попытка реанимировать сотрудника отряда спецназначения «Гром» из Карелии, погибшего в результате драки с полицейским из Чечни.

По данным канала, конфликт произошел вечером 18 октября в институте повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике. Трое студентов повздорили с группой сотрудников полка специального назначения ППС Чечни имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В завязавшейся драке один из чеченских полицейских начал бить сотрудника Грома. Тот упал, ударился головой о кафельный пол и скончался на месте от полученных травм.

Следственный комитет, как сообщал «Интерфакс», подтвердил факт убийства одного полицейского другим в Нальчике. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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