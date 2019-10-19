Стало известно о гибели спецназовца в драке с полицейским полка имени Кадырова

В Нальчике в Институте повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России произошла драка между полицейскими, в результате один из них погиб. Об этом в субботу, 19 октября, сообщается в Telegram-канале «Омбудсмен полиции».

По данным канала, ЧП произошло 18 октября около 21:40 по местному времени. При возвращении в спальный корпус между тремя студентами и группой сотрудников подразделения специального назначения ППС Чеченской Республики имени Ахмата Кадырова произошел словесный конфликт. Позже он перерос в драку.

Мужчин попытались разнять, однако полицейский из Чечни начал наносить удары сотруднику отряда специального назначения «Гром» из Карелии. Пострадавший упал и ударился головой о кафельный пол, скончавшись на месте от полученных травм.

«Лента.ру» не располагает официальными комментариями о произошедшем.

20 апреля сообщалось, что в одном из баров в московском районе Братеево сотрудники полиции устроили массовую драку. В потасовке принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковый, а также бывший и действующий инспекторы ДПС.

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