Стриптизерша примерила пластиковый бюстгалтер и рассказала об испытанных муках

Пользовательница Reddit c ником NetworkMachineBroke поделилась фотографией пластикового бюстгальтера и рассказала о его неудобстве.

«Итак, я купила его. Я надела его всего на 30 секунд, но он раздавил мои соски и, вероятно, сломал ребро в процессе. Мои соски выглядели так плохо за этим дешевым пластиком», — подписала она фото. В комментариях к публикации она добавила, что бюстгальтер выглядел как «разрезанная пополам игрушка на рождественскую ель».

Девушка купила белье, так как работает стриптизершей, но его оказалось невозможно носить. Пользователи платформы раскритиковали внешний вид покупки и рассказали о своем негативном опыте.

«Зачем? Просто зачем? Он выглядит невероятно некомфортным и невероятно непривлекательным для любой фигуры», _ прокомментировала пост одна из пользовательниц. «Мои груди обильно потеют от одного взгляда на него», — написала другая. «Я тоже купила его для выступлений. У него безразмерные чашки, которые мне совершенно не подходили. Мои груди выглядели, как морда шарпея, расплющенная о стекло», — поделилась своим опытом третья.

Пластиковый бюстгальтер продается в онлайн-магазинах Wish и Shein по цене два доллара.

В сентябре 2019 года 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в прозрачном нижнем белье. Знаменитость посетила показ итальянского модного дома Dolce & Gabbana, который состоялся в рамках недели моды в Милане. На ней был белый брючный костюм и прозрачная черная рубашка, из-под которой был виден черный бюстгальтер из прозрачной ткани.

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