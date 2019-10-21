Подпольных банкиров поймали в Москве на афере в 750 миллионов рублей

В Москве полиция вместе с ФСБ пресекла деятельность группы подпольных банкиров, которые незаконно вывели за рубеж более 750 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 21 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предполагаемым организатором оказался 37-летний уроженец одного из азиатских государств. В настоящее время он находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, члены группы под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, а в банки предоставляли поддельные документы. В ходе 12 обысков в московском регионе у членов группы обнаружили множество печатей и штампов несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент» и прочие улики.

14 декабря 2017 года сообщалось об изъятии из квартиры жительницы Санкт-Петербурга более полумиллиарда рублей, которые были обнаружены в ходе обыска по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, подпольные банкиры переводили деньги через пять номинальных петербургских компаний.

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