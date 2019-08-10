Россиянина задержали на Кипре за махинации с кредитами на миллиарды

На Кипре задержан российский бизнесмен Игорь Польченко, который обвиняется в махинациях при получении банковских кредитов, сообщает «Коммерсантъ».

Польченко задержали 7 августа, он находился в розыске Интерпола, рассказали источники издания. Бизнесмен уехал из России после того, как против него возбудили уголовное дело. Жена предпринимателя Ирина Польченко владеет компанией, которой принадлежит оздоровительный центр в Лимасоле.

Теперь прокуратура Кипра должна ходатайствовать в суде об аресте и запросить в России материалы на экстрадицию. Выдача может занять от четырех месяцев до полугода, полагают собеседники «Ъ» в правоохранительных органах.

Игорь Польченко был бенефициаром или совладельцем крупных предприятий Приморья, связанных с группой компаний «Транзит-ДВ». Большинство из них находятся в стадии банкротства, однако главный актив, крупнейший в регионе независимый терминал «Востокбункер», успешно работает.

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Общий объем претензий банков к группе «Транзит-ДВ» составляет около 7 миллиардов рублей. К примеру, в 2015 году «Транзит-ДВ» обратился в Сбербанк с заявлением об открытии кредитной линии. На счета группы компаний поступило более 3,5 миллиарда рублей. Но уже в следующем году выплаты по кредитам прекратились, большая часть компаний оказалась в процедуре банкротства. Против Польченко были возбуждены уголовные дела по фактам преднамеренного банкротства и незаконного получения кредита. По мнению Сбербанка, при подаче документов на получение кредитов были представлены искаженные финансовые показатели компаний.

В правоохранительные органы также обратились юристы ВТБ, которому структуры Польченко задолжали около 1 миллиарда рублей. По некоторым данным, это стало поводом для уголовного дела об особо крупном мошенничестве и преднамеренном банкротстве, пишет «Ъ». Дела могут объединить в одно производство.

Адвокат Польченко Елена Розова заявила, что не знает о задержании подзащитного. Она подчеркнула, что он всегда отрицал свою вину и утверждал, что его «подставили» партнеры.

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